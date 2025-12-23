На Житомирщине и Киевщине есть пострадавшие в результате атаки РФ

Утром 23 декабря по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Россия атакует разные регионы страны. Согласно последним данным, в Житомирской области пострадали шесть человек, в том числе двое детей. В Киевской области известно о трех пострадавших.

Новая массированная атака России на Украину — какие последствия

С заявлением по этому поводу выступил глава Житомирской ОВВ Виталий Бунечко.

По словам последнего, Житомирщина вторые сутки подряд находится под российскими воздушными атаками.

На территории региона зафиксировано несколько попаданий или падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.

В результате атаки повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин. Известно о шести пострадавших, среди них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализирован, они получают медицинскую помощь.

Глава ОВА обращает внимание на то, что воздушная атака продолжается. В области работают силы противовоздушной обороны, спасатели и медики.

Мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что в результате атаки на Киев в Святошинском районе обломки упали возле жилого дома.

Впоследствии городской голова заявил, что сейчас известно о двух пострадавших в Святошинском районе, медики оказывают им помощь.