На Житомирщині та Київщині є постраждалі внаслідок атаки РФ

Вранці 23 грудня по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія атакує різні регіони країни. Згідно з останніми даними, у Житомирській області постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. На Київщині відомо про 4 потерпілих.

Нова масована атака Росії на Україну — які наслідки

З заявою з цього приводу виступив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За словами останнього, Житомирщина другу добу поспіль перебуває під російськими повітряними атаками.

На території регіону зафіксовано кілька влучаннь або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин. Відомо про шістьох постраждалих, серед них двоє дітей. Одну дитину та одного дорослого госпіталізували, вони отримують медичну допомогу в закладах області. Поширити

Очільники ОВА звертають увагу на те, що повітряна атака триває. В області працюють сили протиповітряної оборони, рятувальники та медики.

Мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що внаслідок атаки на Київ у Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку.

Згодом міський голова заявив, що наразі відомо про двох постраждалих у Святошинському районі, медики надають їм допомогу.