На Житомирщині та Київщині є постраждалі внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Житомирщині та Київщині є постраждалі внаслідок атаки РФ

ДСНС України
Нова масована атака Росії на Україну - які наслідки
Read in English

Вранці 23 грудня по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія атакує різні регіони країни. Згідно з останніми даними, у Житомирській області постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. На Київщині відомо про 4 потерпілих. 

Головні тези:

  • Армія РФ здійснює комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників.
  • У Києві та Київській області, а також на Івано-Франківщині повідомляють про роботу ППО.

Нова масована атака Росії на Україну — які наслідки

З заявою з цього приводу виступив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За словами останнього, Житомирщина другу добу поспіль перебуває під російськими повітряними атаками.

На території регіону зафіксовано кілька влучаннь або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин. Відомо про шістьох постраждалих, серед них двоє дітей. Одну дитину та одного дорослого госпіталізували, вони отримують медичну допомогу в закладах області.

Очільники ОВА звертають увагу на те, що повітряна атака триває. В області працюють сили протиповітряної оборони, рятувальники та медики.

Мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що внаслідок атаки на Київ у Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку.

Згодом міський голова заявив, що наразі відомо про двох постраждалих у Святошинському районі, медики надають їм допомогу.

Загалом у Києві відомо уже про 4 потерпілих.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина надасть Україні велику кількість ракет Sidewinder
Ракети Sidewinder для України - перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Москву покарають". Якими будуть гарантії безпеки для України
Зеленський і Мерц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Погана новина для Росії". Навроцький озвучив попередження Путіну
Україна та Польща посилюють свої відносини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?