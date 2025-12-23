Массированная атака России на Украину — известно о трех погибших

В течение ночи и утра 23 декабря российские захватчики наносят массированный комбинированный удар по разным регионам Украины. В Житомирской области в результате российской атаки погиб 4-летний ребенок. В Киевской области враг убил женщину. Еще об одной жертве российской атаки сообщают власти Хмельницкой области.

Россия продолжает атаковать гражданское население Украины

Как сообщает Житомирская ОГА, в результате российских ударов по территории области этой ночью погиб ребенок 2021 года рождения.

Он был госпитализирован, врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его в конце концов не смогли. Выражаем наши соболезнования родителям и родным, — сказано в заявлении местных властей.

Кроме того, сообщается, что еще один ребенок и один взрослый находятся в больнице.

Всего известно о 5 пострадавших и одном погибшем из-за российских обстрелов Житомирщины этой ночью.

В Киевской области в результате массированного воздушного нападения врага погибла женщина 1949 года рождения.

Еще три человека получили ранения, среди них — девушка 2009 года рождения.

Это мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года и девушка 2009 года рождения. Указано, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

В Хмельницкой области из-за атаки России погиб еще один человек.