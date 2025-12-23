Массированная атака России на Украину — известно о трех погибших

В течение ночи и утра 23 декабря российские захватчики наносят массированный комбинированный удар по разным регионам Украины. В Житомирской области в результате российской атаки погиб 4-летний ребенок. В Киевской области враг убил женщину. Еще об одной жертве российской атаки сообщают власти Хмельницкой области.
Главные тезисы
- В разных регионах страны продолжает расти количество пострадавших.
- Число пострадавших в Киеве возросло до 5 человек.
Россия продолжает атаковать гражданское население Украины
Как сообщает Житомирская ОГА, в результате российских ударов по территории области этой ночью погиб ребенок 2021 года рождения.
Кроме того, сообщается, что еще один ребенок и один взрослый находятся в больнице.
В Киевской области в результате массированного воздушного нападения врага погибла женщина 1949 года рождения.
Еще три человека получили ранения, среди них — девушка 2009 года рождения.
В Хмельницкой области из-за атаки России погиб еще один человек.
