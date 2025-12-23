По всій Україні введені графіки аварійних відключень
По всій Україні введені графіки аварійних відключень

Росія знову атакувала енергетику України
Вранці 23 грудня очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко повідомила, що через нову масовану атаку РФ по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Міненерго уточнило, що майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Головні тези:

  • Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація. 
  • Значну частину дронів і ракет вдалося збити.

Росія знову атакувала енергетику України

Юлія Свириденко заявила, що одразу після нічного обстрілу влада скоординувала всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки.

Цього разу армія РФ використала для атаки понад 600 дронів і десятки ракет.

Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки.

За її словами, внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Через новий повітряний напад по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень.

Очільниця уряду пообіцяла, що вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси.

Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми.

