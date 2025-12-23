По всей Украине введены графики аварийных отключений

Утром 23 декабря глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко сообщила, что из-за новой массированной атаки РФ по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Минэнерго уточнило, что почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также зафиксированы обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Главные тезисы
- Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация безопасности.
- Значительную часть дронов и ракет удалось сбить.
Россия снова атаковала энергетику Украины
Юлия Свириденко заявила, что сразу после ночного обстрела власти скоординировали все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки.
В этот раз армия РФ использовала для атаки более 600 дронов и десятки ракет.
По ее словам, в результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.
Из-за нового воздушного нападения на всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений.
Руководитель правительства пообещала, что они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будет информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы.
