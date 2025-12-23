По всей Украине введены графики аварийных отключений
По всей Украине введены графики аварийных отключений

Юлия Свириденко
Россия снова атаковала энергетику Украины
Утром 23 декабря глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко сообщила, что из-за новой массированной атаки РФ по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Минэнерго уточнило, что почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также зафиксированы обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Главные тезисы

  • Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация безопасности.
  • Значительную часть дронов и ракет удалось сбить.

Россия снова атаковала энергетику Украины

Юлия Свириденко заявила, что сразу после ночного обстрела власти скоординировали все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки.

В этот раз армия РФ использовала для атаки более 600 дронов и десятки ракет.

Это был сознательный, циничный, российский удар в канун Рождества. В то время как люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Глава Кабмина Украины

По ее словам, в результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Из-за нового воздушного нападения на всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений.

Руководитель правительства пообещала, что они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы поскорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы.

Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будет информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы.

