Герой Украины Александр Шемет погиб в авиакатастрофе Ми-24

На борту украинского вертолета Ми-24, экипаж которого погиб во время выполнения боевого задания 17 декабря, погиб Александр Шемет. Он — Герой Украины, совершивший последний авиапрорыв на "Азовсталь". Следует также отметить, что защитник был командиром экипажа.

Что известно о гибели Александра Шемета

Важную информацию журналистам рассказал брат Героя Украины — Юрий Шемет.

Он официально подтвердил, что трагедия произошла на территории Черкасской области.

По словам родственника погибшего, вечером 17 декабря экипажу приказали вылететь на перехват российских ударных беспилотников типа Shahed.

Через некоторое время самолет впоследствии исчез с радаров. На месте авиакатастрофы обнаружили тела четырех погибших членов экипажа.

Что важно понимать, официального вывода о причинах и обстоятельствах гибели военных пока нет, продолжается идентификация тел.

Как отметил Юрий Шемет, предварительное расследование указывает на столкновение вертолета с "Шахедом".

По всей вероятности это произошло потому, что российский дрон летел сверхнизко и не фиксировался средствами наблюдения.

В результате катастрофы боевая машина испытала критические разрушения.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Александр Шемет получил после последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе. Этот подвиг он совершил 5 апреля 2022 года.