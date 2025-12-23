Китай обрав дедлайн для захоплення Тайваню
Китай обрав дедлайн для захоплення Тайваню

Що відомо про плани Китаю щодо Тайваню
Джерело:  Reuters

У секретному звіті Міноборони США йдеться про те, що Китай розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет у нових шахтних пускових установках. Пекін розраховує захопити Тайвань до кінця 2027 року.

  • Посольство Китаю у Вашингтоні відкинуло нові звинувачення.
  • КНР також стверджує, що нібито дотримується оборонної ядерної стратегії.

Що відомо про плани Китаю щодо Тайваню

Пентагон отримав дані про те, що влада КНР розмістила понад 100 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 у шахтах поблизу кордону з Монголією.

Що важливо розуміти, це найновіші об'єкти такого типу.

До 2030 року Китай планує мати у своєму розпорядженні понад 1000 ядерних боєголовок.

Експерти Bulletin of the Atomic Scientists звертають увагу на те, що КНР модернізує та розширює свої запаси зброї швидше за будь-яку іншу ядерну державу.

Згідно з даними журналістів, окремий блок звіту Міноборони США присвячений ситуації навколо Тайваню, а також планам Китаю щодо нього.

Аналітики Пентагону дійшли висновку, що офіційний Пекін дуже активно готується до війни з островом і перемоги в ній до кінця 2027 року.

Один зі сценаріїв передбачає обстріл острова з відстані 1500-2000 морських миль. У звіті наголошується, що велика кількість таких ударів може серйозно ускладнити та порушити присутність США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що є критичним фактором стримування.

