Економіка Росії наближається до краху — коли це станеться
Економіка Росії наближається до краху — коли це станеться

Економічна ситуація в Росії стрімко погіршується
Джерело:  The Washington Post

Видання The Washington Post звертає увагу на те, що російська економіка опинилася у найгіршому становищі за останні 4 роки. Насамперед це сталося через стрімке падіння нафтових доходів та вичерпання резервів. Існує висока ймовірність, що вона зазнає краху уже в 2026 році.

Головні тези:

  •  У цьому місяці нафтогазові доходи РФ впадуть на 49% порівняно з груднем 2024 року.
  • Економісти б'ють на сполох через "системну банківську кризу". 

Економічна ситуація в Росії стрімко погіршується

Що важливо розуміти, економісти з різних країн світу уже не перший місяці прогнозують РФ банківську кризу та рецесію вже у 2026 році.

Центральний банк був змушений підвищити процентні ставки до рекордного рівня — понад 20%, щоб стримати галопуючу інфляцію після того, як уряд провів перші три роки війни з високими військовими витратами, стимулюючи бум корпоративного кредитування, а ціни на імпорт стрімко зросли через санкції.

Кремль також не може ігнорувати той факт, що високі процентні ставки досі поглинають прибутки компаній і грошові резерви.

Дійсно красномовним залишається той факт, що інвестиції зупинилися, виробництво в деяких секторах суттєво скоротилося.

Ба більше, вказано, що рівень непогашення боргів різко зріс в усій економіці.

Санкції проти державних компаній "Роснєфть" і "Лукойл" змушують Москву продавати нафту з величезним дисконтом. Ціна на нафту марки Urals впала до 35 доларів за барель, що значно менше від 69 доларів, які були закладені в початковому проекті бюджету на 2025 рік.

