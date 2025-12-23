Видання The Washington Post звертає увагу на те, що російська економіка опинилася у найгіршому становищі за останні 4 роки. Насамперед це сталося через стрімке падіння нафтових доходів та вичерпання резервів. Існує висока ймовірність, що вона зазнає краху уже в 2026 році.
Головні тези:
- У цьому місяці нафтогазові доходи РФ впадуть на 49% порівняно з груднем 2024 року.
- Економісти б'ють на сполох через "системну банківську кризу".
Економічна ситуація в Росії стрімко погіршується
Що важливо розуміти, економісти з різних країн світу уже не перший місяці прогнозують РФ банківську кризу та рецесію вже у 2026 році.
Кремль також не може ігнорувати той факт, що високі процентні ставки досі поглинають прибутки компаній і грошові резерви.
Дійсно красномовним залишається той факт, що інвестиції зупинилися, виробництво в деяких секторах суттєво скоротилося.
Ба більше, вказано, що рівень непогашення боргів різко зріс в усій економіці.
