Экономика России приближается к краху — когда это произойдет
Экономика
Экономика России приближается к краху — когда это произойдет

Экономическая ситуация в России стремительно ухудшается
Источник:  The Washington Post

Издание The Washington Post обращает внимание на то, что российская экономика оказалась в самом плохом положении за последние 4 года. В первую очередь это произошло из-за стремительного падения нефтяных доходов и истощения резервов. Существует высокая вероятность, что она потерпит крах уже в 2026 году.

Главные тезисы

  • В текущем месяце нефтегазовые доходы РФ упадут на 49% по сравнению с декабрем 2024 года.
  • Экономисты бьют тревогу из-за "системного банковского кризиса".

Экономическая ситуация в России стремительно ухудшается

Что важно понимать, экономисты из разных стран мира уже не первые месяцы прогнозируют РФ банковский кризис и рецессию уже в 2026 году.

Центральный банк был вынужден повысить процентные ставки до рекордного уровня — более 20%, чтобы сдержать галопирующую инфляцию после того, как правительство провело первые три года войны с высокими военными расходами, стимулируя бум корпоративного кредитования, а цены на импорт стремительно выросли из-за санкций.

Кремль также не может игнорировать тот факт, что высокие процентные ставки по-прежнему поглощают доходы компаний и денежные резервы.

Действительно красноречивым остается тот факт, что инвестиции остановились, производство в некоторых секторах существенно сократилось.

Более того, указано, что уровень непогашения долгов резко возрос во всей экономике.

Санкции против государственных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл" заставляют Москву продавать нефть с огромным дисконтом. Цена на нефть марки Urals упала до 35 долларов за баррель, что значительно меньше 69 долларов, которые были заложены в первоначальном проекте бюджета на 2025 год.

