Издание The Washington Post обращает внимание на то, что российская экономика оказалась в самом плохом положении за последние 4 года. В первую очередь это произошло из-за стремительного падения нефтяных доходов и истощения резервов. Существует высокая вероятность, что она потерпит крах уже в 2026 году.

Экономическая ситуация в России стремительно ухудшается

Что важно понимать, экономисты из разных стран мира уже не первые месяцы прогнозируют РФ банковский кризис и рецессию уже в 2026 году.

Центральный банк был вынужден повысить процентные ставки до рекордного уровня — более 20%, чтобы сдержать галопирующую инфляцию после того, как правительство провело первые три года войны с высокими военными расходами, стимулируя бум корпоративного кредитования, а цены на импорт стремительно выросли из-за санкций. Поделиться

Кремль также не может игнорировать тот факт, что высокие процентные ставки по-прежнему поглощают доходы компаний и денежные резервы.

Действительно красноречивым остается тот факт, что инвестиции остановились, производство в некоторых секторах существенно сократилось.

Более того, указано, что уровень непогашения долгов резко возрос во всей экономике.