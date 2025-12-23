Издание The Washington Post обращает внимание на то, что российская экономика оказалась в самом плохом положении за последние 4 года. В первую очередь это произошло из-за стремительного падения нефтяных доходов и истощения резервов. Существует высокая вероятность, что она потерпит крах уже в 2026 году.
Главные тезисы
- В текущем месяце нефтегазовые доходы РФ упадут на 49% по сравнению с декабрем 2024 года.
- Экономисты бьют тревогу из-за "системного банковского кризиса".
Экономическая ситуация в России стремительно ухудшается
Что важно понимать, экономисты из разных стран мира уже не первые месяцы прогнозируют РФ банковский кризис и рецессию уже в 2026 году.
Кремль также не может игнорировать тот факт, что высокие процентные ставки по-прежнему поглощают доходы компаний и денежные резервы.
Действительно красноречивым остается тот факт, что инвестиции остановились, производство в некоторых секторах существенно сократилось.
Более того, указано, что уровень непогашения долгов резко возрос во всей экономике.
