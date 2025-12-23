Китай выбрал дедлайн для захвата Тайваня
Источник:  Reuters

В секретном отчете Минобороны США речь идет о том, что Китай разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет в новых шахтных пусковых установках. Пекин рассчитывает захватить Тайвань до конца 2027 года.

Главные тезисы

  • Посольство Китая в Вашингтоне отбросило новые обвинения.
  • КНР также утверждает, что якобы следует оборонной ядерной стратегии.

Что известно о планах Китая касательно Тайваня

Пентагон получил данные о том, что власти КНР разместили более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в шахтах вблизи границы с Монголией.

Что важно понимать, это самые новые объекты такого типа.

К 2030 году Китай планирует располагать более чем 1000 ядерными боеголовками.

Эксперты Bulletin of the Atomic Scientists обращают внимание на то, что КНР модернизирует и расширяет свои запасы оружия быстрее любого другого ядерного государства.

Согласно данным журналистов, отдельный блок отчета Минобороны США посвящен ситуации вокруг Тайваня, а также планам Китая относительно него.

Аналитики Пентагона пришли к выводу, что официальный Пекин очень активно готовится к войне с островом и победе в ней до конца 2027 года.

Один из сценариев предполагает обстрел острова с расстояния 1500-2000 морских миль. В отчете указано, что большое количество таких ударов может серьезно усложнить и нарушить присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что является критическим сдерживающим фактором.

