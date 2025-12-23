"Запоріжсталь" повідомляє про тотальне знеструмлення й зупинку виробництва

23 грудня внаслідок російських масованих атак по об'єктах енергетичної інфраструктури на ПАТ "Запоріжсталь" відбулося повне знеструмлення. Що важливо розуміти, це призвело до аварійної зупинки виробництва.
Головні тези:
- Підприємство здійснило оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення.
- Наразі загрози для життя та здоров'я працівників та містян немає.
Ситуація на "Запоріжсталі" наразі критична
Окрім того, наголошується, що у надскладних умовах команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення.
Також було ухвалене рішення про подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій.
На підприємстві впроваджено оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми.
Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання.
