"Запоріжсталь" повідомляє про тотальне знеструмлення й зупинку виробництва

Джерело:  online.ua

23 грудня внаслідок російських масованих атак по об'єктах енергетичної інфраструктури на ПАТ "Запоріжсталь" відбулося повне знеструмлення. Що важливо розуміти, це призвело до аварійної зупинки виробництва.

Головні тези:

  • Підприємство здійснило оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення.
  • Наразі загрози для життя та здоров'я працівників та містян немає.

Унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня відбулося повне знеструмлення Запоріжсталі, що призвело до аварійної зупинки виробництва, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, наголошується, що у надскладних умовах команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення.

Також було ухвалене рішення про подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій.

Завдяки своєчасному реагуванню та професійним злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає.

На підприємстві впроваджено оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми.

Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання.

Дякуємо енергетикам, надзвичайникам та усім службам, які прямо зараз працюють над відновленням енергосистеми країни!

