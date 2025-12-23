РФ атакувала Україну 38 ракетами та 635 БпЛА різних типів

Протягом ночі 22-23 грудня російські загарбники завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Цього разу ворог використав 38 ракет та 635 БпЛА різних типів.
Головні тези:
- ППО змогла збити/подавити 621 ворожу повітряну ціль.
- Атака РФ триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Повітряний бій Росії та України — як відпрацювала ППО
Цього разу для атаки ворог використав:
635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Крим (близько 400 із них — «шахеди»);
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків — Рязанська обл., РФ);
35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К (райони пусків — Вологодська, Курська область, РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:
587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.
Росія продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки!
