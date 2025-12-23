РФ атаковала Украину 38 ракетами и 635 БпЛА разных типов

В течение ночи 22-23 декабря российские захватчики нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В этот раз враг использовал 38 ракет и 635 БпЛА разных типов.
Главные тезисы
- ПВО смогла сбить/подавить 621 вражескую воздушную цель.
- Атака РФ продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
Воздушное сражение России и Украины — как отработала ПВО
В этот раз для атаки враг использовал:
635 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Крым (около 400 из них — "шахеды");
3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков — Рязанская обл., РФ);
35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К (районы пусков — Вологодская, Курская область, РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 621 воздушную цель:
587 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.
Россия продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности!
