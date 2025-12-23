РФ атаковала Украину 38 ракетами и 635 БпЛА разных типов

В течение ночи 22-23 декабря российские захватчики нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В этот раз враг использовал 38 ракет и 635 БпЛА разных типов.