РФ атаковала Украину 38 ракетами и 635 БпЛА разных типов
Украина
РФ атаковала Украину 38 ракетами и 635 БпЛА разных типов

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины — как отработала ПВО
В течение ночи 22-23 декабря российские захватчики нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В этот раз враг использовал 38 ракет и 635 БпЛА разных типов.

Главные тезисы

  • ПВО смогла сбить/подавить 621 вражескую воздушную цель.
  • Атака РФ продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Воздушное сражение России и Украины — как отработала ПВО

В этот раз для атаки враг использовал:

  • 635 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Крым (около 400 из них — "шахеды");

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков — Рязанская обл., РФ);

  • 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К (районы пусков — Вологодская, Курская область, РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 621 воздушную цель:

  • 587 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

  • 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БПЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) — на 8 локациях. Кроме того, три аэробалистических ракеты не достигли целей (места падения уточняются).

Россия продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности!

Потери армии РФ по состоянию на 23 декабря 2025 года
Россия продолжает атаковать гражданское население Украины
Россия снова атаковала энергетику Украины

