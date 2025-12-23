"Запорожсталь" сообщает о тотальном обесточении и остановке производства

23 декабря в результате российских массированных атак по объектам энергетической инфраструктуры на ПАО "Запорожсталь" произошло полное обесточивание. Что важно понимать, это привело к аварийной остановке производства.
Главные тезисы
- Предприятие провело оперативное переключение на альтернативные источники питания.
- Сейчас угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет.
Ситуация на "Запорожстали" ухудшилась
Кроме того, указано, что в сверхсложных условиях команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания.
Также было принято решение о дальнейшей безопасной остановке производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий.
На предприятии внедрены оперативные решения по стабилизации внутренней энергосистемы.
Дальнейшее возобновление производства будет осуществляться после возобновления внешнего энергоснабжения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-