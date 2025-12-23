"Запорожсталь" сообщает о тотальном обесточении и остановке производства

23 декабря в результате российских массированных атак по объектам энергетической инфраструктуры на ПАО "Запорожсталь" произошло полное обесточивание. Что важно понимать, это привело к аварийной остановке производства.

Ситуация на "Запорожстали" ухудшилась

В результате массированных российских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря произошло полное обесточивание “Запорожстали”, что привело к аварийной остановке производства, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, указано, что в сверхсложных условиях команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания.

Также было принято решение о дальнейшей безопасной остановке производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий.

Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы жизни и здоровью работников и горожан нет. Поделиться

На предприятии внедрены оперативные решения по стабилизации внутренней энергосистемы.

Дальнейшее возобновление производства будет осуществляться после возобновления внешнего энергоснабжения.