Когда Россия может атаковать НАТО — прогноз главы МИД Германии

Как считает шеф немецкой дипломатии Иоганн Вадефуль, после завершения войны против Украины Россия может начать агрессию против одной из стран НАТО.

Вадефуль озвучил свой прогноз касательно планов Путина

Глава МИД Германии подчеркнул, что завершение войны не будет иметь смысла без реальных и жестких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада, прежде всего от США.

По его словам, речь идет об обязательствах и подлинной готовности со стороны союзников в случае повторного вторжения РФ.

Иоганн Вадефуль также отмечает, что любые потенциальные территориальные уступки со стороны Киева могут быть согласованы только при наличии надежных предохранителей от новой агрессии со стороны Путина.

Важную роль во всех этих процессах должны играть европейские союзники и команда Дональда Трампа.

По убеждению немецкого дипломата, пока не пора впадать в чрезмерный оптимизм.

На этом фоне глава МИД предупредил, что Путин может использовать паузу в боевых действиях для быстрого наращивания военной мощи, то есть может начаться вторжение в одну из стран НАТО.