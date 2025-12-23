Когда Россия может атаковать НАТО — прогноз главы МИД Германии
Категория
Политика
Дата публикации

Когда Россия может атаковать НАТО — прогноз главы МИД Германии

армия РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Die Zeit

Как считает шеф немецкой дипломатии Иоганн Вадефуль, после завершения войны против Украины Россия может начать агрессию против одной из стран НАТО.

Главные тезисы

  • Вадефуль призвал Украину не соглашаться на территориальные уступки без надежных гарантий безопасности.
  • Он также прогнозирует, что пауза в боевых действиях может привести к еще большей войне.

Вадефуль озвучил свой прогноз касательно планов Путина

Глава МИД Германии подчеркнул, что завершение войны не будет иметь смысла без реальных и жестких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада, прежде всего от США.

По его словам, речь идет об обязательствах и подлинной готовности со стороны союзников в случае повторного вторжения РФ.

Иоганн Вадефуль также отмечает, что любые потенциальные территориальные уступки со стороны Киева могут быть согласованы только при наличии надежных предохранителей от новой агрессии со стороны Путина.

Важную роль во всех этих процессах должны играть европейские союзники и команда Дональда Трампа.

По убеждению немецкого дипломата, пока не пора впадать в чрезмерный оптимизм.

На этом фоне глава МИД предупредил, что Путин может использовать паузу в боевых действиях для быстрого наращивания военной мощи, то есть может начаться вторжение в одну из стран НАТО.

Наш анализ заключается в том, что безопасность в Европе можно обеспечить только как безопасность от России. Ее можно достичь только с позиции силы, единства в альянсе и обороноспособности вооруженных сил, — подчеркнул Иоганн Вадефуль.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай выбрал дедлайн для захвата Тайваня
Что известно о планах Китая касательно Тайваня
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Герой Украины Александр Шемет погиб в авиакатастрофе Ми-24
Что известно о гибели Александра Шемета
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Запорожсталь" сообщает о тотальном обесточении и остановке производства
Ситуация на "Запорожстали" ухудшилась

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?