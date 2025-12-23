Франція передасть Україні SAMP/T NG новітньої версії — що це змінить

Уже наступного року Україна вперше отримає від Франції зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони SAMP/T NG новітньої версії. Він дасть можливість суттєво посилити українську ППО на тлі загострення російського терору.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, Франція планує передати ЗСУ 8 комплексів SAMP/T NG.
- У кожному з ним буде 6 пускових установок, тож загальна кількість складатиме 48 одиниць.
Франція продовжить посилювати українську ППО
Такою важливою інформацією поділився блогер-оглядач французької військової допомоги French Aid to Ukraine після детального аналізу документів компанії Thales.
Що важливо розуміти, Thales Group — це компанія, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті. ЇЇ штаб-квартира знаходиться у передместі Парижу
Як стверджує блогер, пресслужба компанії підтвердила введення системи SAMP/T NG в експлуатацію у Франції та Італії.
Окрім того, наголошується, що перші постачання комплексів заплановані саме на 2026 рік.
Також оглядач звернув увагу на заяву французького лідера Емманюеля Макрона.
Глава республіки нещодавно офіційно підтвердив, що після завершення розробки система буде розгорнута насамперед в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-