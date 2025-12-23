Франція передасть Україні SAMP/T NG новітньої версії — що це змінить

Уже наступного року Україна вперше отримає від Франції зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони SAMP/T NG новітньої версії. Він дасть можливість суттєво посилити українську ППО на тлі загострення російського терору.

Франція продовжить посилювати українську ППО

Такою важливою інформацією поділився блогер-оглядач французької військової допомоги French Aid to Ukraine після детального аналізу документів компанії Thales.

Що важливо розуміти, Thales Group — це компанія, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті. ЇЇ штаб-квартира знаходиться у передместі Парижу

Як стверджує блогер, пресслужба компанії підтвердила введення системи SAMP/T NG в експлуатацію у Франції та Італії.

Окрім того, наголошується, що перші постачання комплексів заплановані саме на 2026 рік.

Це означає, що перші системи SAMP/T NG будуть доставлені в Україну того ж року, — повідомив блогер у соцмережі X. Поширити

In 2026, France will supply an undisclosed number of SAMP/T NG systems to the Ukrainian Air Force.



The SAMP/T NG will be the most powerful surface-to-air defence system in Ukraine.



З Різдвом Христовим. 🫡 https://t.co/jEDamHr01A pic.twitter.com/H2t0sKNxcw — French Aid to Ukraine 🇨🇵 🇺🇦 (@aidefranceukr) December 22, 2025

Також оглядач звернув увагу на заяву французького лідера Емманюеля Макрона.

Глава республіки нещодавно офіційно підтвердив, що після завершення розробки система буде розгорнута насамперед в Україні.