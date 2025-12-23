Франція передасть Україні SAMP/T NG новітньої версії — що це змінить
Франція передасть Україні SAMP/T NG новітньої версії — що це змінить

SAMP/T NG новітньої версії
Read in English
Джерело:  online.ua

Уже наступного року Україна вперше отримає від Франції зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони SAMP/T NG новітньої версії. Він дасть можливість суттєво посилити українську ППО на тлі загострення російського терору.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, Франція планує передати ЗСУ 8 комплексів SAMP/T NG. 
  • У кожному з ним буде 6 пускових установок, тож загальна кількість складатиме 48 одиниць.

Франція продовжить посилювати українську ППО

Такою важливою інформацією поділився блогер-оглядач французької військової допомоги French Aid to Ukraine після детального аналізу документів компанії Thales.

Що важливо розуміти, Thales Group — це компанія, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті. ЇЇ штаб-квартира знаходиться у передместі Парижу

Як стверджує блогер, пресслужба компанії підтвердила введення системи SAMP/T NG в експлуатацію у Франції та Італії.

Окрім того, наголошується, що перші постачання комплексів заплановані саме на 2026 рік.

Це означає, що перші системи SAMP/T NG будуть доставлені в Україну того ж року, — повідомив блогер у соцмережі X.

Також оглядач звернув увагу на заяву французького лідера Емманюеля Макрона.

Глава республіки нещодавно офіційно підтвердив, що після завершення розробки система буде розгорнута насамперед в Україні.

Ми домовилися, що ця система, після розробки, буде спочатку розгорнута в Україні та працюватиме в Україні.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

