Новая атака России на Украину — ПВО обезвредила 30 целей
Новая атака России на Украину — ПВО обезвредила 30 целей

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины — что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 27-28 декабря российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 48 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 18 БпЛА на 9 локациях.

Воздушное сражение России и Украины — что известно

Новая атака российских захватчиков началась еще в 18:00 27 декабря.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крыма.

Что важно понимать, около 30 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 30 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 18 БпЛА на 9 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

