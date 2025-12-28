Новая атака России на Украину — ПВО обезвредила 30 целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 27-28 декабря российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 48 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 18 БпЛА на 9 локациях.
Воздушное сражение России и Украины — что известно
Новая атака российских захватчиков началась еще в 18:00 27 декабря.
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крыма.
Что важно понимать, около 30 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 18 БпЛА на 9 локациях.
