Большой бизнес России столкнулся с самым масштабным кризисом с 1990-х годов
Категория
Экономика
Дата публикации

Большой бизнес России столкнулся с самым масштабным кризисом с 1990-х годов

Что происходит с российским бизнесом
Читати українською
Источник:  online.ua

Результаты опроса, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук, указывают на то, что промышленность РФ оказалась на грани сильнейшего кризиса за последние 28 лет.

Главные тезисы

  • Катастрофически ухудшилась ситуация с продажами российской отечественной продукции.
  • Общий индекс промышленного оптимизма упал к минимум с 2009 года.

Что происходит с российским бизнесом

В новом опросе приняли участие топ-менеджеры крупнейших промышленных компаний РФ.

Они больше не скрывают, что ситуация с продажами их продукции в этом году стала худшей с 1998 года, когда страна-агрессорка объявила дефолт.

Оценки опроса представителями большого бизнеса пробили минимумы 2009 и 2015 годов, когда в первом случае бушевал мировой финансовый кризис, а во втором против России ввели первые санкции за аннексию украинского Крыма.

Нельзя также игнорировать тот факт, что производственные планы фабрик и заводов в разных уголках страны-агрессорки в этом году снизились до самого низкого уровня за последние 16 лет.

Более того, указано, что общий индекс промышленного оптимизма также упал на минимум с 2009 года.

После двух лет, когда бюджет влил десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия, темпы роста ВВП России замедлились почти до нуля, а промышленность скатилась в рецессию.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Безжалостный убийца". Сенаторы США обратились к Путину из-за ситуации в Украине
Сенаторы США снова призывают Путина остановиться
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия всю ночь непрерывно атаковала Одессу — какие последствия
Алексей Кулеба
Россия снова терроризирует Одессу – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ РФ — видео
СБУ
СБУ провела еще одну успешную спецоперацию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?