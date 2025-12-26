Результаты опроса, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук, указывают на то, что промышленность РФ оказалась на грани сильнейшего кризиса за последние 28 лет.

Что происходит с российским бизнесом

В новом опросе приняли участие топ-менеджеры крупнейших промышленных компаний РФ.

Они больше не скрывают, что ситуация с продажами их продукции в этом году стала худшей с 1998 года, когда страна-агрессорка объявила дефолт.

Оценки опроса представителями большого бизнеса пробили минимумы 2009 и 2015 годов, когда в первом случае бушевал мировой финансовый кризис, а во втором против России ввели первые санкции за аннексию украинского Крыма. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что производственные планы фабрик и заводов в разных уголках страны-агрессорки в этом году снизились до самого низкого уровня за последние 16 лет.

Более того, указано, что общий индекс промышленного оптимизма также упал на минимум с 2009 года.