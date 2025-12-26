Результати опитування, яке провів Інститут народногосподарського прогнозування (ІНП) Російської академії наук, вказують на те, що промисловість РФ опинилася на межі найсильнішої кризи за останні 28 років.

Що відбувається з російським бізнесом

В новому опитуванні взяли участь топменеджери найбільших промислових компаній РФ.

Вони більше не приховують, що ситуація з продажами їхньої продукції цього року стала найгіршою з 1998 року, коли країна-агресорка оголосила дефолт.

Оцінки попиту представниками великого бізнесу пробили мінімуми 2009 та 2015 років, коли в першому випадку вирувала світова фінансова криза, а в другому — проти Росії ввели перші санкції за анексію українського Криму.

Не можна також ігнорувати той факт, що виробничі плани фабрик і заводів у різних куточках країни-агресорки цьогоріч знизилися до найнижчого рівня за останні 16 років.

Ба більше, вказано, що загальний індекс промислового оптимізму також впав на мінімум із 2009 року.