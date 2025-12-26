Великий бізнес Росії стикнувся з наймасштабнішою кризою з 1990-х років

Результати опитування, яке провів Інститут народногосподарського прогнозування (ІНП) Російської академії наук, вказують на те, що промисловість РФ опинилася на межі найсильнішої кризи за останні 28 років.
Головні тези:
- Катастрофічно погіршилася ситуація з продажами вітчизняної російської продукції.
- Загальний індекс промислового оптимізму також впав на мінімум із 2009 року.
Що відбувається з російським бізнесом
В новому опитуванні взяли участь топменеджери найбільших промислових компаній РФ.
Вони більше не приховують, що ситуація з продажами їхньої продукції цього року стала найгіршою з 1998 року, коли країна-агресорка оголосила дефолт.
Не можна також ігнорувати той факт, що виробничі плани фабрик і заводів у різних куточках країни-агресорки цьогоріч знизилися до найнижчого рівня за останні 16 років.
Ба більше, вказано, що загальний індекс промислового оптимізму також впав на мінімум із 2009 року.
