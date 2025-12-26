Великий бізнес Росії стикнувся з наймасштабнішою кризою з 1990-х років
Категорія
Економіка
Дата публікації

Великий бізнес Росії стикнувся з наймасштабнішою кризою з 1990-х років

Кремль
Read in English
Джерело:  online.ua

Результати опитування, яке провів Інститут народногосподарського прогнозування (ІНП) Російської академії наук, вказують на те, що промисловість РФ опинилася на межі найсильнішої кризи за останні 28 років.

Головні тези:

  • Катастрофічно погіршилася ситуація з продажами вітчизняної російської продукції.
  • Загальний індекс промислового оптимізму також впав на мінімум із 2009 року.

Що відбувається з російським бізнесом

В новому опитуванні взяли участь топменеджери найбільших промислових компаній РФ.

Вони більше не приховують, що ситуація з продажами їхньої продукції цього року стала найгіршою з 1998 року, коли країна-агресорка оголосила дефолт.

Оцінки попиту представниками великого бізнесу пробили мінімуми 2009 та 2015 років, коли в першому випадку вирувала світова фінансова криза, а в другому — проти Росії ввели перші санкції за анексію українського Криму.

Не можна також ігнорувати той факт, що виробничі плани фабрик і заводів у різних куточках країни-агресорки цьогоріч знизилися до найнижчого рівня за останні 16 років.

Ба більше, вказано, що загальний індекс промислового оптимізму також впав на мінімум із 2009 року.

Після двох років, коли бюджет влив десятки трильйонів рублів у мегапроєкти та оборонні підприємства, темпи зростання ВВП Росії сповільнилися майже до нуля, а промисловість скотилася в рецесію.

