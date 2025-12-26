СБУ затримала у Києві кілера ФСБ РФ — відео

26 грудня офіційно стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки змогла успішно запобігти замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У межах операції затримали кілера ФСБ РФ, який повинен був скоїти цей злочин.
Головні тези:
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
СБУ провела ще одну успішну спецоперацію
У столиці України вдалося викрити агента ФСБ, який планував ліквідувати українського воїна в центральній частині Києва.
Що важливо розуміти, співробітники СБУ затримали кілера “на гарячому”, — саме у той момент коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.
Саме тоді він купив кілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з російськими кураторами.
Трохи пізніше агент ФСБ РФ виїхав до столиці України, отримав фото потенційної “жертви”, її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями.
Підозрюваний наразі знаходиться під вартою — йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
