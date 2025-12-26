СБУ затримала у Києві кілера ФСБ РФ — відео

26 грудня офіційно стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки змогла успішно запобігти замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У межах операції затримали кілера ФСБ РФ, який повинен був скоїти цей злочин.

СБУ провела ще одну успішну спецоперацію

У столиці України вдалося викрити агента ФСБ, який планував ліквідувати українського воїна в центральній частині Києва.

Що важливо розуміти, співробітники СБУ затримали кілера “на гарячому”, — саме у той момент коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.

Як встановило розслідування, замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах. За інструкцією рашистів агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Поширити

Саме тоді він купив кілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з російськими кураторами.

Трохи пізніше агент ФСБ РФ виїхав до столиці України, отримав фото потенційної “жертви”, її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями.

За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС. На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ. Поширити

Підозрюваний наразі знаходиться під вартою — йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.