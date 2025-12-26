СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ РФ — видео

СБУ
СБУ провела еще одну успешную спецоперацию
Read in English
Читати українською

26 декабря официально стало известно, что контрразведка Службы безопасности смогла успешно предотвратить заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В рамках операции задержан киллер ФСБ РФ, который должен был совершить это преступление.

Главные тезисы

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

СБУ провела еще одну успешную спецоперацию

В столице Украины удалось разоблачить агента ФСБ, который планировал ликвидировать украинского воина в центральной части Киева.

Что важно понимать, сотрудники СБУ задержали киллера "на горячем" — именно в тот момент, когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений.

Как установило расследование, покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Враг завербовал фигуранта в его родном государстве, когда искал легкие заработки в Телеграмм-каналах. По инструкции рашистов агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске Николаевской области.

В это время он купил несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с российскими кураторами.

Несколько позже агент ФСБ РФ выехал в столицу Украины, получил фото потенциальной "жертвы", ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами.

За физическую расправу над офицером ему пообещали 50 тысяч долларов США и легализацию в одной из стран ЕС. На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с подтверждением его контактов с ФСБ.

Подозреваемый находится под стражей — ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
СБУ
Новая успешная операция СБУ под ударами оказались Су-27
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Беспрецедентный удар". Разведка Британии в восторге от новой операции СБУ
Минобороны Британии
Британская разведка проанализировала новую операцию СБУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ поразила дронами 2 объекта нефтегазового сектора России — источники
Оренбург

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?