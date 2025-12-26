СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ РФ — видео

26 декабря официально стало известно, что контрразведка Службы безопасности смогла успешно предотвратить заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В рамках операции задержан киллер ФСБ РФ, который должен был совершить это преступление.
Главные тезисы
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
СБУ провела еще одну успешную спецоперацию
В столице Украины удалось разоблачить агента ФСБ, который планировал ликвидировать украинского воина в центральной части Киева.
Что важно понимать, сотрудники СБУ задержали киллера "на горячем" — именно в тот момент, когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений.
В это время он купил несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с российскими кураторами.
Несколько позже агент ФСБ РФ выехал в столицу Украины, получил фото потенциальной "жертвы", ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами.
Подозреваемый находится под стражей — ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
