СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ РФ — видео

26 декабря официально стало известно, что контрразведка Службы безопасности смогла успешно предотвратить заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В рамках операции задержан киллер ФСБ РФ, который должен был совершить это преступление.

СБУ провела еще одну успешную спецоперацию

В столице Украины удалось разоблачить агента ФСБ, который планировал ликвидировать украинского воина в центральной части Киева.

Что важно понимать, сотрудники СБУ задержали киллера "на горячем" — именно в тот момент, когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений.

Как установило расследование, покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Враг завербовал фигуранта в его родном государстве, когда искал легкие заработки в Телеграмм-каналах. По инструкции рашистов агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске Николаевской области. Поделиться

В это время он купил несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с российскими кураторами.

Несколько позже агент ФСБ РФ выехал в столицу Украины, получил фото потенциальной "жертвы", ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами.

За физическую расправу над офицером ему пообещали 50 тысяч долларов США и легализацию в одной из стран ЕС. На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с подтверждением его контактов с ФСБ. Поделиться

Подозреваемый находится под стражей — ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.