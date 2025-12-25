СБУ поразила дронами 2 объекта нефтегазового сектора России — источники

Дальнобойные дроны СБУ 25 декабря ударили по объектам нефтегазового сектора России. Под атаками оказались морской порт Темрюк и Оренбургский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины.
Главные тезисы
- СБУ поразила дронами морской порт Темрюк в Краснодарском крае и Оренбургский газоперерабатывающий завод.
- ГПЗ в Оренбурге — самый большой в мире комплекс, перерабатывающий 37,5 миллиарда кубометров газа в год.
СБУ поразила дронами порт Темрюк и Оренбургский газоперерабатывающий завод
По данным источников в СБУ, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" успешно ударили по двум стратегическим объектам россиян.
Позже под прицел СБУ попал Оренбургский газоперерабатывающий завод. В результате атаки там загорелся газ в трубопроводе эстакады 3У-70. Это приостановило технологический процесс на заводе.
ГПЗ в Оренбурге — самый большой в мире комплекс, перерабатывающий 37,5 миллиардов кубометров газа в год. Пораженная установка очищала сырой газ от сероводорода и диоксида углерода.
Каждый из ударов бьет по российскому бюджету, уменьшает валютные поступления, усложняет логистику и поставку топлива для армии.
Там заверили, что СБУ и дальше будет проводить спецоперации, чтобы дополнительно давить на экономику врага.
