СБУ дронами уразила 2 об'єкти нафтогазового сектора Росії — джерела

Далекобійні дрони СБУ 25 грудня вдарили по об'єктах нафтогазового сектору Росії. Під атаками опинилися морський порт Темрюк та Оренбурзький газопереробний завод. Про це ONLINE.UA повідомили джерела в Службі безпеки України.
Головні тези:
- СБУ дронами уразила морський порт Темрюк у Краснодарському краї та Оренбурзький газопереробний завод.
- ГПЗ в Оренбурзі — найбільший у світі комплекс, який переробляє 37,5 мільярдів кубометрів газу на рік.
СБУ дронами уразила порт Темрюк і Оренбурзький газопереробний завод
За даними джерел в СБУ, далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" успішно вдарили по двох стратегічних об'єктах росіян.
Згодом під приціл СБУ потрапив Оренбурзький газопереробний завод. Внаслідок атаки там зайнявся газ в трубопроводі естакади 3У-70. Це призупинило технологічний процес на заводі.
ГПЗ в Оренбурзі — найбільший у світі комплекс, який переробляє 37,5 мільярдів кубометрів газу на рік. Уражена установка очищала сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю.
Кожен з ударів б'є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії.
Там запевнили, що СБУ й надалі проводитиме спецоперації, щоб додатково тиснути на економіку ворога.
