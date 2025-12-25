СБУ дронами уразила 2 об'єкти нафтогазового сектора Росії — джерела
СБУ дронами уразила 2 об'єкти нафтогазового сектора Росії — джерела

завод
Джерело:  online.ua

Далекобійні дрони СБУ 25 грудня вдарили по об'єктах нафтогазового сектору Росії. Під атаками опинилися морський порт Темрюк та Оренбурзький газопереробний завод. Про це ONLINE.UA повідомили джерела в Службі безпеки України.

Головні тези:

  • СБУ дронами уразила морський порт Темрюк у Краснодарському краї та Оренбурзький газопереробний завод.
  • ГПЗ в Оренбурзі — найбільший у світі комплекс, який переробляє 37,5 мільярдів кубометрів газу на рік.

СБУ дронами уразила порт Темрюк і Оренбурзький газопереробний завод

За даними джерел в СБУ, далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" успішно вдарили по двох стратегічних об'єктах росіян.

Першим ураженим об'єктом став морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там спалахнули два резервуари з нафтопродуктами площею близько 2 тисяч квадратних метрів. Займання ліквідують 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Згодом під приціл СБУ потрапив Оренбурзький газопереробний завод. Внаслідок атаки там зайнявся газ в трубопроводі естакади 3У-70. Це призупинило технологічний процес на заводі.

ГПЗ в Оренбурзі — найбільший у світі комплекс, який переробляє 37,5 мільярдів кубометрів газу на рік. Уражена установка очищала сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю.

Кожен з ударів б'є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії.

Там запевнили, що СБУ й надалі проводитиме спецоперації, щоб додатково тиснути на економіку ворога.

