Росія всю ніч безперервно атакувала Одесу — які наслідки
Олексій Кулеба
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба звертає увагу на те, що Росія робить все можливе, щоб знищити логістику морськими портами України, а також підірвати економіку та продовольчу безпеку. 

Головні тези:

  • Ворог атакував термінал на Миколаївщини. 
  • Пошкоджене судно під прапором Ліберії. 

Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень.

За словами Кулеби, частково фіксуються перебої із електропостачанням — до процесу відновлення залучені ремонтні бригади.

Окрім того, під удар Росії потрапив термінал у Миколаївській області.

Цього разу ворог пошкодив судно під прапором Ліберії.

На щастя, без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають. Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо, — повідомив Кулеба.

За його словами, працівники “Укрзалізниці” наразі роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки.

Попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу, — наголосив віце-прем’єр-міністр.

