Росія всю ніч безперервно атакувала Одесу — які наслідки

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба звертає увагу на те, що Росія робить все можливе, щоб знищити логістику морськими портами України, а також підірвати економіку та продовольчу безпеку.
Головні тези:
- Ворог атакував термінал на Миколаївщини.
- Пошкоджене судно під прапором Ліберії.
Росія знову тероризує Одесу — що відомо
За словами Кулеби, частково фіксуються перебої із електропостачанням — до процесу відновлення залучені ремонтні бригади.
Окрім того, під удар Росії потрапив термінал у Миколаївській області.
Цього разу ворог пошкодив судно під прапором Ліберії.
За його словами, працівники “Укрзалізниці” наразі роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки.
