Україна уразила одразу 3 пункти управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження особового складу, три пункти управління, один інший важливий об’єкт противника та два артилерійські засоби російських окупантів.