Україна уразила одразу 3 пункти управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження особового складу, три пункти управління, один інший важливий об’єкт противника та два артилерійські засоби російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1402 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 25 грудня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 26 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 202 070 (+840) осіб
танків — 11 459 (+3) од.
бойових броньованих машин — 23 804 (+3) од.
артилерійських систем — 35 509 (+74) од.
РСЗВ — 1 579 (+0) од.
засоби ППО — 1 264 (+1) од.
літаків — 434 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 95 334 (+537) од.
крилаті ракети — 4 107 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 71 454 (+180) од.
спеціальна техніка — 4 029 (+0) од.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабоми.
Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе.
