Украина поразила сразу 3 пункта управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, три пункта управления, один другой важный объект противника и два артиллерийских средства российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1402-й день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 25 декабря на фронте произошло 121 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 26 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 202 070 (+840) человек
танков — 11 459 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 804 (+3) ед.
артиллерийских систем — 35 509 (+74) ед.
РСЗО — 1 579 (+0) ед.
средства ПВО — 1264 (+1) ед.
самолетов — 434 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 95 334 (+537) ед.
крылатые ракеты — 4 107 (+0) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 71 454 (+180) ед.
специальная техника — 4029 (+0) ед.
По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 172 управляемых авиабом.
Кроме этого, произвел 3614 обстрелов, в том числе 90 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5804 дрона-камикадзе.
