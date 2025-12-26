Украина поразила сразу 3 пункта управления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила сразу 3 пункта управления армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 26 декабря 2025 года
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, три пункта управления, один другой важный объект противника и два артиллерийских средства российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1402-й день полномасштабной войны России против Украины.
  • В течение 25 декабря на фронте произошло 121 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 26 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 202 070 (+840) человек

  • танков — 11 459 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 804 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 35 509 (+74) ед.

  • РСЗО — 1 579 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1264 (+1) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 95 334 (+537) ед.

  • крылатые ракеты — 4 107 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 71 454 (+180) ед.

  • специальная техника — 4029 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 172 управляемых авиабом.

Кроме этого, произвел 3614 обстрелов, в том числе 90 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5804 дрона-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько еще лет Путин может воевать с Украиной — подсчет аналитиков
Путин может воевать еще долго
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он не достиг целей". Рубио публично унизил Путина
Рубио призывает Украину и РФ к компромиссам
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это слабость". Путин злится из-за смены позиции Трампа касательно Украины
Путин не может полностью склонить Трампа на свою сторону

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?