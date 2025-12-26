Украина поразила сразу 3 пункта управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, три пункта управления, один другой важный объект противника и два артиллерийских средства российских оккупантов.