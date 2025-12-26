Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова закликала владу Польщі "врахувати серйозні наслідки" на тлі рішення закрити російське консульство в Гданську.

Захарова намагається залякати Варшаву

Що важливо розуміти, після рішення польської влади закрити консульство РФ у Гданську — російські дипломати повинні були залишити будівлю до кінця дня 23 грудня, однак вони відмовляються це зробити.

Ба більше, вказано, що посольство поінформувало мерію Гданська, що у будівлі залишатиметься "адміністративно-технічний співробітник" посольства.

Офіційна Москва також стверджує, що попри закриття консульства зберігає право користування будівлею.

Ті, хто хоче "захопити" будівлю Генерального консульства Росії в Гданську, повинні ретельно врахувати наслідки такого кроку. Марія Захарова Речниця МЗС РФ

Поплічниця Путіна також почала цинічно погрожувати, що "наслідки спроб захопити консульство можуть бути серйозними".