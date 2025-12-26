"Багато може вирішитися". Зеленський анонсував зустріч із Трампом
Категорія
Політика
Дата публікації

"Багато може вирішитися". Зеленський анонсував зустріч із Трампом

Володимир Зеленський
Зеленський

Вранці 26 грудня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що незабаром вирушить на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Ці анонсовані переговори будуть стосуватися завершення загарбницької війни Росії проти України.

Головні тези:

  • За словами Зеленського, багато всього може вирішитися до нового року.
  • Він також додав, що вдалося повністю підготувати окремі документи.

Зеленський готується до нової зустрічі зі Трампом

Як повідомив український лідер, він заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

Останній детально розповів Володимиру Зеленському про свої останні контакти з командою американського лідера Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни та обговорення оновленого мирного плану.

Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Поки глава держави не розкриває конкретної дати зустрічі з американським колегою, а також не уточнює, де саме вона може відбутися.

До слова, ввечері 25 грудня Зеленський повідомив, що вже готові деякі документи.

Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них — для Росії, — заявив вчора український лідер.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це слабкість". Путін лютує через зміну позиції Трампа щодо України
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила одразу 3 пункти управління армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 3 цивільних та поранили 13 у різних областях України
ДСНС України
ДСНС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?