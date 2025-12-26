"Багато може вирішитися". Зеленський анонсував зустріч із Трампом

Вранці 26 грудня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що незабаром вирушить на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Ці анонсовані переговори будуть стосуватися завершення загарбницької війни Росії проти України.
Головні тези:
- За словами Зеленського, багато всього може вирішитися до нового року.
- Він також додав, що вдалося повністю підготувати окремі документи.
Зеленський готується до нової зустрічі зі Трампом
Як повідомив український лідер, він заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.
Останній детально розповів Володимиру Зеленському про свої останні контакти з командою американського лідера Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни та обговорення оновленого мирного плану.
Поки глава держави не розкриває конкретної дати зустрічі з американським колегою, а також не уточнює, де саме вона може відбутися.
До слова, ввечері 25 грудня Зеленський повідомив, що вже готові деякі документи.
