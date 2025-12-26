Росіяни вбили 3 цивільних та поранили 13 у різних областях України

Протягом минулої доби російські загарбники продовжували активно обстрілювати Запорізьку, Херсонську та Донецьку області України. Згідно з останніми даними, загинули троє людей, ще 13 дістали поранення.

Російський терор знову призводить до жертв

Як повідомляє місцева влада, на Запоріжжі одна людина загинула, ще четверо дістали поранення на тлі ворожих обстрілів.

Глава ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що протягом 25 грудня армія РФ завдала 636 ударів по 29 населених пунктах регіону.

Загалом було зафіксовано 16 авіаударів, 6 обстрілів із РСЗВ, 236 артилерійських ударів з боку противника.

Ба більше, окупанти використали 378 ударних дронів різних типів, переважно FPV.

За словами Федорова, його команда отримала 26 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів і об'єктів інфраструктури.

У Херсонській області під російські удари потрапили десятки населених пунктів, зокрема Херсон і Берислав.

Ворог активно атакував критичну і соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали. Згідно з останніми даними, щонайменше одна людина загинула, ще шестеро поранені.

Окрім того, армія РФ пошкодила багатоповерхівку, приватні будинки, офісні та господарські споруди, магазин, кіоски, газопроводи, сільгосптехніку та автомобілі.