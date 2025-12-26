Россияне убили 3 гражданских и ранили 13 в разных областях Украины

За прошедшие сутки российские захватчики продолжали активно обстреливать Запорожскую, Херсонскую и Донецкую области Украины. Согласно последним данным, погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Российский террор снова приводит к жертвам

Как сообщают местные власти, в Запорожье один человек погиб, еще четверо получили ранения на фоне вражеских обстрелов.

Глава ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что в течение 25 декабря армия РФ нанесла 636 ударов по 29 населенным пунктам региона.

В общей сложности было зафиксировано 16 авиаударов, 6 обстрелов с РСЗО, 236 артиллерийских ударов со стороны противника.

Более того, оккупанты использовали 378 ударных дронов разных типов, преимущественно FPV.

По словам Федорова, его команда получила 26 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В Херсонскую область под российские удары попали десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Берислав.

Враг активно атаковал критическую и социальную инфраструктуру, а также жилые кварталы. Согласно последним данным, по меньшей мере один человек погиб, еще шесть ранены.

Кроме того, армия РФ повредила многоэтажку, частные дома, офисные и хозяйственные постройки, магазин, киоски, газопроводы, сельхозтехнику и автомобили.