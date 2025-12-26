"Многое может решиться". Зеленский анонсировал встречу с Трампом
"Многое может решиться". Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Владимир Зеленский
Зеленский готовится к новой встрече с Трампом
Утром 26 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что вскоре отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Эти переговоры будут касаться завершения захватнической войны России против Украины.

  • По словам Зеленского, многое может решиться до нового года.
  • Он также добавил, что удалось полностью подготовить некоторые документы.

Как сообщил украинский лидер, он заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Последний подробно рассказал Владимиру Зеленскому о своих последних контактах с командой американского лидера Дональда Трампа по поводу завершения российско-украинской войны и обсуждения обновленного мирного плана.

Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года. Слава Украине!

Пока глава государства не раскрывает конкретную дату встречи с американским коллегой, а также не уточняет, где именно она может состояться.

Кстати, вечером 25 декабря Зеленский сообщил, что уже готовы некоторые документы.

Ближайшие недели тоже могут быть интенсивными. Спасибо, Америка! И благодарю всех, кто продолжает свое давление на Россию ради того, чтобы там поняли на сто процентов, что затягивание войны будет иметь жесткие последствия для них — для России, — заявил вчера украинский лидер.

