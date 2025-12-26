"Многое может решиться". Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Утром 26 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что вскоре отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Эти переговоры будут касаться завершения захватнической войны России против Украины.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, многое может решиться до нового года.
- Он также добавил, что удалось полностью подготовить некоторые документы.
Зеленский готовится к новой встрече с Трампом
Как сообщил украинский лидер, он заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.
Последний подробно рассказал Владимиру Зеленскому о своих последних контактах с командой американского лидера Дональда Трампа по поводу завершения российско-украинской войны и обсуждения обновленного мирного плана.
Пока глава государства не раскрывает конкретную дату встречи с американским коллегой, а также не уточняет, где именно она может состояться.
Кстати, вечером 25 декабря Зеленский сообщил, что уже готовы некоторые документы.
