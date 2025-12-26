Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала власти Польши "учесть серьезные последствия" на фоне решения закрыть российское консульство в Гданьске.

Захарова пытается запугать Варшаву

Что важно понимать, после решения польских властей закрыть консульство РФ в Гданьске — российские дипломаты должны были покинуть здание до конца дня 23 декабря, однако они отказываются это сделать.

Более того, указано, что посольство проинформировало мэрию Гданьска, что в здании будет оставаться "административно-технический сотрудник" посольства.

Официальная Москва также утверждает, что, несмотря на закрытие консульства, сохраняет право пользования зданием.

Те, кто хочет захватить здание Генерального консульства России в Гданьске, должны тщательно учесть последствия такого шага. Мария Захарова Спикер МИД РФ

Приспешница Путина также начала цинично угрожать, что "последствия попыток захватить консульство могут быть серьезными".