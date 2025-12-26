"Безжалісний вбивця". Сенатори США звернулися до Путіна через ситуацію в Україні

Впливові американські сенатори від Республіканської й Демократичної партій об'єдналися та разом публічно засудили російські удари по Україні під час Різдва. Вони присоромили главу Кремля Володимира Путіна, для якого в цьому світі не залишилося більше нічого святого.

Сенатори США знову закликають Путіна зупинитися

Журналісти звертають увагу на те, що свої підписи під цією заявою поставили: сенатори Джин Шахін, Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Куонс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джеф Мерклі, та Кріс Ван Холлен.

Ми засуджуємо жорстокі атаки Росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьк та Кривий Ріг, спрямовані проти невинних українців, які зібралися, щоб відзначити народження Князя Миру разом зі своїми близькими та в молитві, — мовиться в зверненні американських сенаторів. Поширити

Вони також нагадали міжнародній спільноті, що український лідер Володимир Зеленський одразу згодився на різдвяне перемир'я.

Що стосується російського диктатора Володимира Путін, то він одразу відкинув цю ідею канцлера ФРН Фрідріха Мерца.

Ба більше, глава Кремля "наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства".

Навіть для країн, що перебувають у стані війни, існує давня традиція різдвяного перемир'я, зокрема під час Першої світової війни. Сьогоднішнє рішення Путіна розпочати атаки, а не припинити вогонь, є для нас усіх суворим нагадуванням: Путін — безжалісний вбивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти, — заявили американські сенатори. Поширити

На цьому тлі вони вкотре закликали Путіна зупинити терор, поки не стало надто пізно.