Впливові американські сенатори від Республіканської й Демократичної партій об'єдналися та разом публічно засудили російські удари по Україні під час Різдва. Вони присоромили главу Кремля Володимира Путіна, для якого в цьому світі не залишилося більше нічого святого.
Головні тези:
- Світ не має права ігнорувати той факт, що саме Путін відкинув ідею різдвяного перемир'я.
- Сенатори публічно підтримали мешканців Києва, Одеси, Харкова, Херсона та Донецька, які відзначають Різдво "в найскладніших обставинах".
Сенатори США знову закликають Путіна зупинитися
Журналісти звертають увагу на те, що свої підписи під цією заявою поставили: сенатори Джин Шахін, Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Куонс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джеф Мерклі, та Кріс Ван Холлен.
Вони також нагадали міжнародній спільноті, що український лідер Володимир Зеленський одразу згодився на різдвяне перемир'я.
Що стосується російського диктатора Володимира Путін, то він одразу відкинув цю ідею канцлера ФРН Фрідріха Мерца.
Ба більше, глава Кремля "наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства".
На цьому тлі вони вкотре закликали Путіна зупинити терор, поки не стало надто пізно.
