Влиятельные американские сенаторы от Республиканской и Демократической партии объединились и вместе публично осудили российские удары по Украине во время Рождества. Они пристыдили главу Кремля Владимира Путина, для которого в этом мире не осталось больше ничего святого.

Сенаторы США снова призывают Путина остановиться

Журналисты обращают внимание на то, что свои подписи под этим заявлением поставили: сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Джеки Розен, Джон Баррассо, Крис Куонс, Ангус Кинг, Джерри Моран, Джеф Меркли и Крис Ван Холлен.

Мы осуждаем жестокие атаки России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецк и Кривой Рог, направленные против невинных украинцев, собравшихся, чтобы отметить рождение Князя Мира вместе со своими близкими и в молитве, — сказано в обращении американских сенаторов. Поделиться

Они также напомнили международному сообществу, что украинский лидер Владимир Зеленский сразу согласился на рождественское перемирие.

Что касается российского диктатора Владимира Путина, то он сразу отбросили эту идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Более того, глава Кремля "приказывает солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства".

Даже для стран, находящихся в состоянии войны, существует давняя традиция рождественского перемирия, особенно во время Первой мировой войны. Сегодняшнее решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является для нас всех строгим напоминанием: Путин — безжалостный убийца, не заинтересованный в мире и которому нельзя доверять, — заявили американские сенаторы. Поделиться

На этом фоне они еще раз призывали Путина остановить террор, пока не стало слишком поздно.