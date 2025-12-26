Влиятельные американские сенаторы от Республиканской и Демократической партии объединились и вместе публично осудили российские удары по Украине во время Рождества. Они пристыдили главу Кремля Владимира Путина, для которого в этом мире не осталось больше ничего святого.
Главные тезисы
- Мир не имеет права игнорировать тот факт, что именно Путин отбросил идею рождественского перемирия.
- Сенаторы публично поддержали жителей Киева, Одессы, Харькова, Херсона и Донецка, отмечающих Рождество "в самых сложных обстоятельствах".
Сенаторы США снова призывают Путина остановиться
Журналисты обращают внимание на то, что свои подписи под этим заявлением поставили: сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Джеки Розен, Джон Баррассо, Крис Куонс, Ангус Кинг, Джерри Моран, Джеф Меркли и Крис Ван Холлен.
Они также напомнили международному сообществу, что украинский лидер Владимир Зеленский сразу согласился на рождественское перемирие.
Что касается российского диктатора Владимира Путина, то он сразу отбросили эту идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Более того, глава Кремля "приказывает солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства".
На этом фоне они еще раз призывали Путина остановить террор, пока не стало слишком поздно.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-