"Безжалостный убийца". Сенаторы США обратились к Путину из-за ситуации в Украине
Категория
Политика
Дата публикации

"Безжалостный убийца". Сенаторы США обратились к Путину из-за ситуации в Украине

Сенаторы США снова призывают Путина остановиться
Читати українською

Влиятельные американские сенаторы от Республиканской и Демократической партии объединились и вместе публично осудили российские удары по Украине во время Рождества. Они пристыдили главу Кремля Владимира Путина, для которого в этом мире не осталось больше ничего святого.

Главные тезисы

  • Мир не имеет права игнорировать тот факт, что именно Путин отбросил идею рождественского перемирия.
  • Сенаторы публично поддержали жителей Киева, Одессы, Харькова, Херсона и Донецка, отмечающих Рождество "в самых сложных обстоятельствах".

Сенаторы США снова призывают Путина остановиться

Журналисты обращают внимание на то, что свои подписи под этим заявлением поставили: сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Джеки Розен, Джон Баррассо, Крис Куонс, Ангус Кинг, Джерри Моран, Джеф Меркли и Крис Ван Холлен.

Мы осуждаем жестокие атаки России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецк и Кривой Рог, направленные против невинных украинцев, собравшихся, чтобы отметить рождение Князя Мира вместе со своими близкими и в молитве, — сказано в обращении американских сенаторов.

Они также напомнили международному сообществу, что украинский лидер Владимир Зеленский сразу согласился на рождественское перемирие.

Что касается российского диктатора Владимира Путина, то он сразу отбросили эту идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Более того, глава Кремля "приказывает солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства".

Даже для стран, находящихся в состоянии войны, существует давняя традиция рождественского перемирия, особенно во время Первой мировой войны. Сегодняшнее решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является для нас всех строгим напоминанием: Путин — безжалостный убийца, не заинтересованный в мире и которому нельзя доверять, — заявили американские сенаторы.

На этом фоне они еще раз призывали Путина остановить террор, пока не стало слишком поздно.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это слабость". Путин злится из-за смены позиции Трампа касательно Украины
Путин не может полностью склонить Трампа на свою сторону
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Многое может решиться". Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Владимир Зеленский
Зеленский готовится к новой встрече с Трампом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Серьезные последствия". Захарова начала публично угрожать Польше
Захарова пытается запугать Варшаву

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?