Россия всю ночь непрерывно атаковала Одессу — какие последствия

Алексей Кулеба
Read in English
Читати українською

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба обращает внимание на то, что Россия делает все возможное, чтобы уничтожить логистику морскими портами Украины, а также подорвать экономику и продовольственную безопасность.

Главные тезисы

  • Враг атаковал терминал Николаевской области.
  • Повреждено судно под флагом Либерии.

Порты Одесщины всю ночь пребывали под непрерывными вражескими ударами. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау. На местах попаданий спасатели ликвидируют пожары. Сотрудники портов продолжают обследование повреждений.

По словам Кулебы, частично фиксируются перебои с электроснабжением — к процессу восстановления привлечены ремонтные бригады.

Кроме того, под удар России попал терминал Николаевской области.

На этот раз враг повредил судно под флагом Либерии.

К счастью, без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются. В результате атаки беспилотниками получила повреждения Львовская железная дорога, станция Ковель. Поврежден локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо, — сообщил Кулеба.

По его словам, работники "Укрзализныци" сейчас делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия.

Несмотря на целенаправленный российский террор, логистическая система Украины продолжает работу, — подчеркнул вице-премьер-министр.

