Россия всю ночь непрерывно атаковала Одессу — какие последствия

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба обращает внимание на то, что Россия делает все возможное, чтобы уничтожить логистику морскими портами Украины, а также подорвать экономику и продовольственную безопасность.
Главные тезисы
- Враг атаковал терминал Николаевской области.
- Повреждено судно под флагом Либерии.
Россия снова терроризирует Одессу — что известно
По словам Кулебы, частично фиксируются перебои с электроснабжением — к процессу восстановления привлечены ремонтные бригады.
Кроме того, под удар России попал терминал Николаевской области.
На этот раз враг повредил судно под флагом Либерии.
По его словам, работники "Укрзализныци" сейчас делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия.
