Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 27-28 грудня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 48-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях.
Повітряний бій Росії та України — що відомо
Нова атака російських загарбників почалася ще о 18:00 27 грудня.
Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Криму.
Що важливо розуміти, близько 30 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 18 БпЛА на 9 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-