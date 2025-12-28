Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей
Україна
Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 27-28 грудня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 48-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях.

Повітряний бій Росії та України — що відомо

Нова атака російських загарбників почалася ще о 18:00 27 грудня.

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Криму.

Що важливо розуміти, близько 30 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 18 БпЛА на 9 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

