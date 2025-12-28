Туск раскрыл детали новых переговоров относительно Украины

Премьер Польши Дональд Туск официально подтвердил, что во время телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Европы, НАТО и премьером Канады Марком Карни пришли к выводу, что главным вопросом является гарантии безопасности для Украины.

Новые переговоры касательно Украины — первые подробности

По словам Дональда Туска, все союзники Киева пришли к выводу, что главное значение имеют гарантии безопасности для Украины — конкретные и надежные.

Такие гарантии также означают большую безопасность для Польши. Завтра, после встречи президентов США и Украины, мы вернемся к разговору. Дональд Туск Премьер Польши

С заявлением на этот счет также выступил президент Финляндии Александр Стубб.

Он признался журналистам, что считает успешной беседу с Зеленским и лидерами ЕС в преддверии его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Это совместная работа над справедливым и продолжительным мирным соглашением, — подчеркнул Александр Стубб.

По словам спикера немецкого правительства, во время разговора с Зеленским 11 глав государств и правительств из Европы и Канады, а также лидеры НАТО и ЕС заверили Украину в своей полной поддержке и отметили свою приверженность тесному сотрудничеству с США ради крепкого и справедливого мира в Украине.