Туск розкрив деталі нових переговорів щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Туск розкрив деталі нових переговорів щодо України

Туск
Read in English
Джерело:  online.ua

Прем'єр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що під час телефонних перемовин президента України Володимира Зеленського з лідерами Європи, НАТО та прем'єром Канади Марком Карні дійшли висновки, що головним питанням є гарантії безпеки для України.

Головні тези:

  • Усі союзники Києва погодилися, що надійні гарантії безпеки є критично важливими для України.
  • Наразі Зеленський готується до зустрічі з Дональдом Трампом.

Нові переговори щодо України — перші подробиці

За словами Дональда Туска, усі союзники Києва дійшли висновки, що головне значення мають гарантії безпеки для України — конкретні та надійні.

Такі гарантії також означають більшу безпеку для Польщі. Завтра, після зустрічі президентів США та України, ми повернемося до розмови.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр Польщі

З заявою з цього приводу також виступив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він зізнався журналістам, що вважає успішною бесіду з Зеленським та лідерами ЄС напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Це спільна робота над справедливою і тривалою мирною угодою, — наголосив Александр Стубб.

За словами спікера німецького уряду, під час розмови з Зеленським 11 глав держав та урядів з Європи та Канади, а також лідери НАТО та ЄС запевнили Україну у своїй повній підтримці та наголосили на своїй відданості тісній співпраці зі США заради міцного та справедливого миру в Україні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Франція передасть Україні SAMP/T NG новітньої версії — що це змінить
SAMP/T NG новітньої версії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Безжалісний вбивця". Сенатори США звернулися до Путіна через ситуацію в Україні
Сенатори США знову закликають Путіна зупинитися
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?