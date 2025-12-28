Туск розкрив деталі нових переговорів щодо України

Прем'єр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що під час телефонних перемовин президента України Володимира Зеленського з лідерами Європи, НАТО та прем'єром Канади Марком Карні дійшли висновки, що головним питанням є гарантії безпеки для України.

Нові переговори щодо України — перші подробиці

За словами Дональда Туска, усі союзники Києва дійшли висновки, що головне значення мають гарантії безпеки для України — конкретні та надійні.

Такі гарантії також означають більшу безпеку для Польщі. Завтра, після зустрічі президентів США та України, ми повернемося до розмови. Дональд Туск Прем'єр Польщі

З заявою з цього приводу також виступив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він зізнався журналістам, що вважає успішною бесіду з Зеленським та лідерами ЄС напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Це спільна робота над справедливою і тривалою мирною угодою, — наголосив Александр Стубб.

За словами спікера німецького уряду, під час розмови з Зеленським 11 глав держав та урядів з Європи та Канади, а також лідери НАТО та ЄС запевнили Україну у своїй повній підтримці та наголосили на своїй відданості тісній співпраці зі США заради міцного та справедливого миру в Україні.