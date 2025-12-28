Що відбувається в Покровську — останні подробиці та відео
Що відбувається в Покровську — останні подробиці та відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Ситуація в Покровську - звіт ДШВ
7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляє, що станом на ранок 28 грудня Сили оборони України контролюють північну частину Покровська. Намагання російських загарбників протиснути український захист північніше залізниці зазнали невдачі.

Головні тези:

  • Росіяни намагаються вийти у район Грішиного, однак поки безуспішно.
  • Армія РФ знову вдається до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда. 

Ситуація в Покровську — звіт ДШВ

За словами українських оборонців, російські окупанти досі продовжують активно діяти на заході Покровська.

На цій ділянці фронту армія РФ має цілком конкретну ціль — прорватися у район Грішиного. Попри це, поки захисникам вдається блокувати спроби противника.

У Мирнограді ситуація залишається складною. До захисту міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти, — йдеться в офіційній заяві 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Наразі українські воїни роблять все можливе, щоб посилити угруповання для протидії тиску армії РФ з північно-східного та південного напрямків.

Успішно реалізовувати цей наказ командування дозволяє контроль над коридором в районі Світлого та Рівного.

Ворог вдається до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда. Основною цільовою аудиторією таких акцій є внутрішній споживач противника, що перебуває у перманентному стані передноворічного спʼяніння.

