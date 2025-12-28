Украина разнесла сразу 6 районов сосредоточения армии РФ

В течение 27 декабря авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили шесть районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и один другой важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 28 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 204 510 (+1 200) человек;

танков — 11 469 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 23 831 (+8) ед;

артиллерийских систем — 35 557 (+15) ед;

РСЗО — 1 581 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 96 227 (+688) ед;

крылатые ракеты — 4 136 (+29) ед;

автомобильной техники и автоцистерны — 71778 (+166) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 39 авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 101 управляемую авиабомбу.

Кроме этого, произвел 3540 обстрелов, в том числе 66 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6824 дрона-камикадзе.