Україна рознесла одразу 6 районів зосередження армії РФ
Україна
Україна рознесла одразу 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Протягом 27 грудня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили шість районів зосередження особового складу, три пункти  управління та один інший важливий об’єкт російських окупантів.

  • Розпочалася 1404 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті було зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 28 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 204 510 (+1 200) осіб;

  • танків — 11 469 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 23 831 (+8) од;

  • артилерійських систем — 35 557 (+15) од;

  • РСЗВ — 1 581 (+2) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 96 227 (+688) од;

  • крилаті ракети — 4 136 (+29) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерни — 71 778 (+166) од.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу.

Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе.

