Україна рознесла одразу 6 районів зосередження армії РФ

Протягом 27 грудня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили шість районів зосередження особового складу, три пункти управління та один інший важливий об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1404 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті було зафіксовано 160 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 28 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 204 510 (+1 200) осіб;
танків — 11 469 (+5) од;
бойових броньованих машин — 23 831 (+8) од;
артилерійських систем — 35 557 (+15) од;
РСЗВ — 1 581 (+2) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 96 227 (+688) од;
крилаті ракети — 4 136 (+29) од;
автомобільної техніки та автоцистерни — 71 778 (+166) од.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу.
Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе.
