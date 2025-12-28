Зустріч Зеленського і Трампа — плани неочікувано змінилися

Мирні переговори українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться о 20:00 за київським часом. Що важливо розуміти, це на кілька годин раніше, ніж планувалось напередодні.
Головні тези:
- Зустріч президентів відбудуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.
- Команда Володимира Зеленського вже прибула до США.
Зустріч Зеленського і Трампа несподівано перенесли
Про зміну планів оголосила пресслужба Білого дому.
Що важливо розуміти, досі зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00.
Окрім того, вказано, що розклад Білого дому вказує на те, що о 13:00 за місцевим часом президент США братиме учать у двосторонній зустрічі зі своїм українським колегою.
Нещодавно президент України розкрив склад переговорної групи України. До нього увійшли:
секретар РНБО Рустем Умєров,
міністр економіки Олексій Соболєв,
начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов,
позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз,
перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
