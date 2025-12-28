Зустріч Зеленського і Трампа — плани неочікувано змінилися

Мирні переговори українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться о 20:00 за київським часом. Що важливо розуміти, це на кілька годин раніше, ніж планувалось напередодні.

Зустріч Зеленського і Трампа несподівано перенесли

Про зміну планів оголосила пресслужба Білого дому.

Що важливо розуміти, досі зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00.

Окрім того, вказано, що розклад Білого дому вказує на те, що о 13:00 за місцевим часом президент США братиме учать у двосторонній зустрічі зі своїм українським колегою.

Мирні переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудуться у місті Палм-Біч, штат Флорида. Українська делегація вже прибула до Штатів.

Нещодавно президент України розкрив склад переговорної групи України. До нього увійшли:

секретар РНБО Рустем Умєров,

міністр економіки Олексій Соболєв,

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов,

позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз,

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.