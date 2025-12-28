"Бавовна" в Росії. Уражено Сизранський НПЗ та інші об'єкти ворога

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 28 грудня підрозділи Сил оборони України успішно атакували нафтопереробний завод “Сизранський” у Самарській області Росії. Ця спецоперація дала можливість скоротити воєнно-економічний потенціал ворога.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

За словами українських воїнів, відбулося влучання ударних дронів по території НПЗ — почалася масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн. тонн нафти.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що нафтопереробний завод “Сизранський” є частиною енергетичного тилу РФ та залучений до процесу забезпечення військ РФ у війні проти України.

Ба більше, вказано, що Сили оборони України успішно уразили:

місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія українського Криму),

ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області),

понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу “Шахед” в Макіївці на Донеччині.

Окрім того, Сили оборони України уточнили результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів “ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка” у Волгоградській області РФ.