"Бавовна" в России. Поражены Сызранский НПЗ и другие объекты врага

Как сообщает Генштаб ВСУ, 28 декабря подразделения Сил обороны Украины успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области России. Эта спецоперация позволила сократить военно-экономический потенциал врага.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром.
- Также Украина поразила место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в Черноморском районе.
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
По словам украинских воинов, произошло попадание ударных дронов по территории НПЗ — начался масштабный пожар.
Что важно понимать, ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла РФ и вовлечен в процесс обеспечения войск РФ в войне против Украины.
Более того, указано, что Силы обороны Украины успешно поразили:
место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма),
ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ТОТ Луганской области),
понтонную переправу неподалеку от Никоновки и склад хранения БпЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.
Кроме того, Силы обороны Украины уточнили результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.
Украинские воины смогли повредить трубопровод нефтепродуктов и технологическую установку производства масел.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-