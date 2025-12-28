"Бавовна" в России. Поражены Сызранский НПЗ и другие объекты врага
"Бавовна" в России. Поражены Сызранский НПЗ и другие объекты врага

Как сообщает Генштаб ВСУ, 28 декабря подразделения Сил обороны Украины успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области России. Эта спецоперация позволила сократить военно-экономический потенциал врага.

  • Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром.
  • Также Украина поразила место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в Черноморском районе.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

По словам украинских воинов, произошло попадание ударных дронов по территории НПЗ — начался масштабный пожар.

Что важно понимать, ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла РФ и вовлечен в процесс обеспечения войск РФ в войне против Украины.

Более того, указано, что Силы обороны Украины успешно поразили:

  • место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма),

  • ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ТОТ Луганской области),

  • понтонную переправу неподалеку от Никоновки и склад хранения БпЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны Украины уточнили результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.

Украинские воины смогли повредить трубопровод нефтепродуктов и технологическую установку производства масел.

