СБС і ССО за одну ніч ліквідували понад 120 спецпризначенців ГРУ РФ — відео

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що на тимчасово окупованій частині Донецької області завдано потужного удару про частині російського спецназу з Уссурійська. Ворожі сили втратили чималу кількість особового складу.
Головні тези:
- Нова успішна спецоперація була проведена вночі 26 грудня.
- Загалом вдалося знищити 51 окупанта, а також поранити 74.
Українські воїни завдали колосальних втрат ГРУ РФ
Що важливо розуміти, ця ворожа бригада походить з міста Уссурійськ.
Її ключове завдання — розвідка та спеціальні операції.
За словами “Мадяра”, внаслідок проведеної розвідувально-ударної операції СБС по командному пункту та місцям дислокації особового складу окупанта ліквідовано 51 окупанта, поранено — 74.
Окрім того, наголошується, що в лавах ворога є ті, хто вважається зниклими безвісти.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-