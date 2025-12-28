СБС і ССО за одну ніч ліквідували понад 120 спецпризначенців ГРУ РФ — відео
СБС і ССО за одну ніч ліквідували понад 120 спецпризначенців ГРУ РФ — відео

Сили безпілотних систем
Українські воїни завдали колосальних втрат ГРУ РФ
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що на тимчасово окупованій частині Донецької області завдано потужного удару про частині російського спецназу з Уссурійська. Ворожі сили втратили чималу кількість особового складу.

Головні тези:

  • Нова успішна спецоперація була проведена вночі 26 грудня.
  • Загалом вдалося знищити 51 окупанта, а також поранити 74.

Понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ рф ліквідовано/пошматовано в результаті спланованої та проведеної вночі 26 грудня Птахами 1 ОЦ СБС сумісно з ССО операції у нп Бердянське, ТОТ, Донецької обл., згідно підтвердженої оперативної інформації.

Роберт "Мадяр" Бровді 

Роберт "Мадяр" Бровді 

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Що важливо розуміти, ця ворожа бригада походить з міста Уссурійськ.

Її ключове завдання — розвідка та спеціальні операції.

За словами “Мадяра”, внаслідок проведеної розвідувально-ударної операції СБС по командному пункту та місцям дислокації особового складу окупанта ліквідовано 51 окупанта, поранено — 74.

Окрім того, наголошується, що в лавах ворога є ті, хто вважається зниклими безвісти.

