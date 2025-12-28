СБС і ССО за одну ніч ліквідували понад 120 спецпризначенців ГРУ РФ — відео

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що на тимчасово окупованій частині Донецької області завдано потужного удару про частині російського спецназу з Уссурійська. Ворожі сили втратили чималу кількість особового складу.

Українські воїни завдали колосальних втрат ГРУ РФ

Понад 120 спецпризначенців 14 бригади спецпризначення ГРУ рф ліквідовано/пошматовано в результаті спланованої та проведеної вночі 26 грудня Птахами 1 ОЦ СБС сумісно з ССО операції у нп Бердянське, ТОТ, Донецької обл., згідно підтвердженої оперативної інформації. Роберт "Мадяр" Бровді Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Що важливо розуміти, ця ворожа бригада походить з міста Уссурійськ.

Її ключове завдання — розвідка та спеціальні операції.

За словами “Мадяра”, внаслідок проведеної розвідувально-ударної операції СБС по командному пункту та місцям дислокації особового складу окупанта ліквідовано 51 окупанта, поранено — 74.

Окрім того, наголошується, що в лавах ворога є ті, хто вважається зниклими безвісти.