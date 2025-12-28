СБС и ССО за одну ночь ликвидировали более 120 спецназовцев ГРУ РФ — видео
СБС и ССО за одну ночь ликвидировали более 120 спецназовцев ГРУ РФ — видео

Украинские воины нанесли колоссальные потери ГРУ РФ
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил, что на временно оккупированной части Донецкой области нанесен мощный удар по части российского спецназа из Уссурийска. Вражеские силы потеряли большое количество личного состава.

Главные тезисы

  • Новая успешная спецоперация была проведена в ночь на 26 декабря.
  • В общей сложности удалось уничтожить 51 оккупанта, а также ранить 74.

Украинские воины нанесли колоссальные потери ГРУ РФ

Более 120 спецназначенцев 14 бригады спецназначения ГРУ РФ ликвидировано/потерзано в результате спланированной и проведенной ночью 26 декабря Птицами 1 ОЦ ССС совместно с ССО операции в нп Бердянское, ТОТ, Донецкой обл., согласно подтвержденной оперативной информации.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ

Что важно понимать, эта вражеская бригада прибыла из города Уссурийска.

Ее ключевая задача — разведка и специальные операции.

По словам "Мадяра", в результате проведенной разведывательно-ударной операции ССС по командному пункту и местам дислокации личного состава оккупанта ликвидирован 51 оккупант, ранен — 74.

Кроме того, указано, что в рядах врага есть те, кто считается пропавшими без вести.

