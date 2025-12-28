Многое может решиться до Нового года — Зеленский

28 декабря глава государства Владимир Зеленский сообщил, что прямо сейчас – одни из самых активных дипломатических дней года. По мнению президента, многое может решиться еще до Нового года, однако это также зависит от решений союзников Киева.
Главные тезисы
- Ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины работают 24/7.
- Международное давление на Россию должно только усиливаться.
Зеленский снова обратился к миру
Как сообщает глава государства, в течение прошлой недели российские захватчики выпустили по Украине более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты разных типов.
На этом фоне глава государства призвал союзников не ослаблять, а исключительно усиливать санкции против России.
Владимир Зеленский требует использовать все формы политического давления за агрессию против мирных украинцев.
Крайне важным остается процесс поставки ракет для ПВО Украине.
