Многое может решиться до Нового года — Зеленский

28 декабря глава государства Владимир Зеленский сообщил, что прямо сейчас – одни из самых активных дипломатических дней года. По мнению президента, многое может решиться еще до Нового года, однако это также зависит от решений союзников Киева.

Зеленский снова обратился к миру

Как сообщает глава государства, в течение прошлой недели российские захватчики выпустили по Украине более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты разных типов.

Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает его нормальность, прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры. Буквально 24/7 работают наши ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизнь и возобновить энергоснабжение. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства призвал союзников не ослаблять, а исключительно усиливать санкции против России.

Владимир Зеленский требует использовать все формы политического давления за агрессию против мирных украинцев.

Крайне важным остается процесс поставки ракет для ПВО Украине.