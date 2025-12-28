Многое может решиться до Нового года — Зеленский
Украина
Владимир Зеленский
28 декабря глава государства Владимир Зеленский сообщил, что прямо сейчас – одни из самых активных дипломатических дней года. По мнению президента, многое может решиться еще до Нового года, однако это также зависит от решений союзников Киева.

Главные тезисы

  • Ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины работают 24/7.
  • Международное давление на Россию должно только усиливаться.

Как сообщает глава государства, в течение прошлой недели российские захватчики выпустили по Украине более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты разных типов.

Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает его нормальность, прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры. Буквально 24/7 работают наши ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизнь и возобновить энергоснабжение.

На этом фоне глава государства призвал союзников не ослаблять, а исключительно усиливать санкции против России.

Владимир Зеленский требует использовать все формы политического давления за агрессию против мирных украинцев.

Крайне важным остается процесс поставки ракет для ПВО Украине.

Важно, чтобы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и обеспечат безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает.

Украина
Проиcшествия
Украина
