Генштаб России допустил роковую ошибку на фронте

После подробного анализа американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что потери армии РФ на поле боя настолько масштабны, что сформировать стратегические резервы для большого наступления врагу не удается. Это одна из самых больших ошибок российского Генштаба.
Главные тезисы
- ISW опровергла заявление Путина о том, что российская армия продвигается вдоль всей линии фронта.
- Генштаб РФ оптимизировал армию под ведение позиционной войны.
Армия РФ не смогла правильно рассчитать свои силы и ресурсы
Американские эксперты обращают внимание на то, что текущих темпов вербовки добровольцев России едва хватает, чтобы перекрыть потери на поле боя.
Все это приводит к тому, что армия РФ фактически упустила возможность концентрировать усилия на конкретном участке фронта без того, чтобы опрокидывать туда подразделения из других участков.
Кроме этого, эта серьезная проблема приводит к ослаблению флангов россиян, чем часто пользуются украинские воины в рамках проведения своих контратак.
Все это указывает на то, что армия РФ фактически не сможет кардинально ускорить темпы и масштабы своего продвижения вдоль линии фронта в 2026 году.
У врага будет очень мало шансов на реальный прорыв, если союзники не бросят Украину на произвол судьбы.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-