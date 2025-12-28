Генштаб России допустил роковую ошибку на фронте
Украина
Генштаб России допустил роковую ошибку на фронте

Армия РФ не смогла правильно рассчитать свои силы и ресурсы
Источник:  ISW

После подробного анализа американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что потери армии РФ на поле боя настолько масштабны, что сформировать стратегические резервы для большого наступления врагу не удается. Это одна из самых больших ошибок российского Генштаба.

Главные тезисы

  • ISW опровергла заявление Путина о том, что российская армия продвигается вдоль всей линии фронта.
  • Генштаб РФ оптимизировал армию под ведение позиционной войны.

Армия РФ не смогла правильно рассчитать свои силы и ресурсы

Американские эксперты обращают внимание на то, что текущих темпов вербовки добровольцев России едва хватает, чтобы перекрыть потери на поле боя.

Все это приводит к тому, что армия РФ фактически упустила возможность концентрировать усилия на конкретном участке фронта без того, чтобы опрокидывать туда подразделения из других участков.

Кроме этого, эта серьезная проблема приводит к ослаблению флангов россиян, чем часто пользуются украинские воины в рамках проведения своих контратак.

Ограничение имеющейся военной силы России, в отличие от ее общего численного превосходства в населении, является серьезным ограничением для российских операций и, вероятно, будет оставаться таковым в следующем году.

Все это указывает на то, что армия РФ фактически не сможет кардинально ускорить темпы и масштабы своего продвижения вдоль линии фронта в 2026 году.

У врага будет очень мало шансов на реальный прорыв, если союзники не бросят Украину на произвол судьбы.

