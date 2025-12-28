Генштаб России допустил роковую ошибку на фронте

После подробного анализа американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что потери армии РФ на поле боя настолько масштабны, что сформировать стратегические резервы для большого наступления врагу не удается. Это одна из самых больших ошибок российского Генштаба.

Армия РФ не смогла правильно рассчитать свои силы и ресурсы

Американские эксперты обращают внимание на то, что текущих темпов вербовки добровольцев России едва хватает, чтобы перекрыть потери на поле боя.

Все это приводит к тому, что армия РФ фактически упустила возможность концентрировать усилия на конкретном участке фронта без того, чтобы опрокидывать туда подразделения из других участков.

Кроме этого, эта серьезная проблема приводит к ослаблению флангов россиян, чем часто пользуются украинские воины в рамках проведения своих контратак.

Ограничение имеющейся военной силы России, в отличие от ее общего численного превосходства в населении, является серьезным ограничением для российских операций и, вероятно, будет оставаться таковым в следующем году. Поделиться

Все это указывает на то, что армия РФ фактически не сможет кардинально ускорить темпы и масштабы своего продвижения вдоль линии фронта в 2026 году.