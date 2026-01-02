Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 86 целей
Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 86 целей

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты отражения атаки РФ
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 1-2 января российские захватчики совершали атаку 116 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО успели успешно обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 23 локациях.

Силы ПВО раскрыли результаты отражения атаки РФ

Новое воздушное нападение захватчиков началось еще в 18:00 1 января.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

