Армия РФ атаковала больницу на Черниговщине и Днепропетровщину

Вечером 1 января российские захватчики нанесли удары тремя беспилотниками по больнице в городе Семеновка Черниговской области. Также враг еще раз атаковал Днепропетровскую область — известно о по меньшей мере двух пострадавших среди гражданского населения.
Главные тезисы
- Информация о пострадавших и масштабах разрушений в больнице уточняется.
- В Кривом Роге в результате атаки БпЛА повреждены транспортные средства.
Россия продолжает атаковать гражданских в Украине
С заявлением по этому поводу выступил глава Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
Кроме того, сообщается, что двое гражданских пострадали в результате вражеской атаки на Днепропетровскую область.
Как сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко, также начались пожары, повреждено учебное заведение.
По его словам, в Синельниковском районе горели гараж, летняя кухня и пристройка к дому. Более того, под удар врага попал лицей, спортзал и частный дом.
В Кривом Роге в результате атаки БПЛА повреждены транспортные средства.
Никополь российские оккупанты атаковали FPV-дронами.
Также указано, что силы ПВО смогли обезвредить в области 17 российских беспилотников.
