Армия РФ атаковала больницу на Черниговщине и Днепропетровщину

Вечером 1 января российские захватчики нанесли удары тремя беспилотниками по больнице в городе Семеновка Черниговской области. Также враг еще раз атаковал Днепропетровскую область — известно о по меньшей мере двух пострадавших среди гражданского населения.

Россия продолжает атаковать гражданских в Украине

С заявлением по этому поводу выступил глава Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Российские террористы только что нанесли удар тремя дронами по больнице в Семеновке. Информация о потерпевших и масштабах разрушений уточняется. Россия — страна-террорист! — написал он. Поделиться

Фото: facebook.com/profile.php?id=61579137283645

Кроме того, сообщается, что двое гражданских пострадали в результате вражеской атаки на Днепропетровскую область.

Как сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко, также начались пожары, повреждено учебное заведение.

Враг ударил по Синельниковщине беспилотниками. Попал по Славянской, Богиновской и Васильковской общинах. Пострадали два человека. Владислав Гайваненко и.о. председателя Днепропетровской ОВА

По его словам, в Синельниковском районе горели гараж, летняя кухня и пристройка к дому. Более того, под удар врага попал лицей, спортзал и частный дом.

В Кривом Роге в результате атаки БПЛА повреждены транспортные средства.

Никополь российские оккупанты атаковали FPV-дронами.