Армия РФ атаковала больницу на Черниговщине и Днепропетровщину
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала больницу на Черниговщине и Днепропетровщину

ДСНС Украины
Россия продолжает атаковать гражданских в Украине
Read in English
Читати українською

Вечером 1 января российские захватчики нанесли удары тремя беспилотниками по больнице в городе Семеновка Черниговской области. Также враг еще раз атаковал Днепропетровскую область — известно о по меньшей мере двух пострадавших среди гражданского населения.

Главные тезисы

  • Информация о пострадавших и масштабах разрушений в больнице уточняется.
  • В Кривом Роге в результате атаки БпЛА повреждены транспортные средства.

Россия продолжает атаковать гражданских в Украине

С заявлением по этому поводу выступил глава Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Российские террористы только что нанесли удар тремя дронами по больнице в Семеновке. Информация о потерпевших и масштабах разрушений уточняется. Россия — страна-террорист! — написал он.

Фото: facebook.com/profile.php?id=61579137283645

Кроме того, сообщается, что двое гражданских пострадали в результате вражеской атаки на Днепропетровскую область.

Как сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко, также начались пожары, повреждено учебное заведение.

Враг ударил по Синельниковщине беспилотниками. Попал по Славянской, Богиновской и Васильковской общинах. Пострадали два человека.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

и.о. председателя Днепропетровской ОВА

По его словам, в Синельниковском районе горели гараж, летняя кухня и пристройка к дому. Более того, под удар врага попал лицей, спортзал и частный дом.

В Кривом Роге в результате атаки БПЛА повреждены транспортные средства.

Никополь российские оккупанты атаковали FPV-дронами.

Также указано, что силы ПВО смогли обезвредить в области 17 российских беспилотников.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Большой бизнес России столкнулся с самым масштабным кризисом с 1990-х годов
Что происходит с российским бизнесом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР показала массовое производство копий российских "Искандеров"
Что происходит в Северной Корее
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб России допустил роковую ошибку на фронте
Армия РФ не смогла правильно рассчитать свои силы и ресурсы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?